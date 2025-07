Warten auf Grün: Schranken-Störung im Erzgebirge zieht sich hin

Nach einem Blitzeinschlag am Bahnübergang in Waldkirchen steht der Verkehr still – und das wohl noch länger. Ersatzteile fehlen, die Technik ist veraltet, der Frust wächst.

