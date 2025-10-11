Wegen 500.000-Euro-Sanierung im Erzgebirge: Bahnverkehr fällt für elf Tage aus

Aue
Auf Autofahrer und Bahnreisende im Erzgebirge kommen Umwege zu. Der Grund: Ein wichtiger Bahnübergang muss aufwendig saniert werden. Was wann und wo geplant ist.
Eine Sperrung, Schienenersatzverkehr, Umwege: Auf Autofahrer und Bahnreisende im Erzgebirge kommt in den nächsten Tagen einiges zu. Grund sind aufwendige, aber dringend notwendige Sanierungsarbeiten, die an einem Bahnübergang in Aue anstehen.
