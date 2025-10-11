Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Wegen 500.000-Euro-Sanierung im Erzgebirge: Bahnverkehr fällt für elf Tage aus

Dieser Bahnübergang in Aue wird für Bauarbeiten gesperrt. Das hat Folgen für Autofahrer und Bahnreisende.
Dieser Bahnübergang in Aue wird für Bauarbeiten gesperrt. Das hat Folgen für Autofahrer und Bahnreisende. Bild: Niko Mutschmann
Aue
Wegen 500.000-Euro-Sanierung im Erzgebirge: Bahnverkehr fällt für elf Tage aus
Von Jürgen Freitag
Auf Autofahrer und Bahnreisende im Erzgebirge kommen Umwege zu. Der Grund: Ein wichtiger Bahnübergang muss aufwendig saniert werden. Was wann und wo geplant ist.

Eine Sperrung, Schienenersatzverkehr, Umwege: Auf Autofahrer und Bahnreisende im Erzgebirge kommt in den nächsten Tagen einiges zu. Grund sind aufwendige, aber dringend notwendige Sanierungsarbeiten, die an einem Bahnübergang in Aue anstehen.
