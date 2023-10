Wolkenstein: Vermeintliche Polizistin holt sich Goldbarren von Seniorin

Die Geschädigte hatte bei der Übergabe an die Betrüger offenbar keine Bedenken. Der Schaden für die Frau beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro.

Wolkenstein. Eine Seniorin aus Wolkenstein ist laut Polizei um ihre Ersparnisse gebracht worden. Demnach rief am Montagnachmittag ein vermeintlicher Polizist bei der Frau an und erkundigte sich zunächst danach, ob sie ein Bankschließfach besitzt. Im weiteren Gesprächsverlauf suggerierte er ihr dann, dass eine Verbrecherbande ihr Schließfach aufgesucht und vermutlich die darin befindlichen Goldbarren gegen Fälschungen ausgetauscht hat.

Um dies nun zu überprüfen, erschien am Dienstagmittag eine vermeintliche Polizistin bei der Seniorin zu Hause. Gemeinsam fuhren sie zum Schließfach der Bank nach Zschopau, wo die Geschädigte Goldbarren im Wert von mehreren Zehntausend Euro aus dem Fach nahm. Diese übergab sie im Auto der Betrügerin, die die Barren dann zur angeblichen Überprüfung mit sich nahm. Erst als die Geschädigte am nächsten Tag nichts mehr von den Betrügern hörte und ihren Sohn informierte, fiel der Betrug auf. Die Polizei warnt nochmals vor solchen und ähnlichen Sachverhalten: Man solle nie am Telefon Auskunft über persönliche Daten oder Ersparnisse geben. Die Polizei würde dazu auch nie am Telefon Angerufene befragen. Die Angerufenen sollten das Geschilderte stets skeptisch hinterfragen. „Beenden Sie im Zweifel das Gespräch und halten Sie Rücksprache mit Verwandten, Bekannten oder auch der Polizei.“ (bz)