"Woke" Inszenierung von Puccini-Opernklassiker feiert in Zwickau Premiere: Manon und ihre drei stummen Doppelgängerinnen

Die Regisseurin Kerstin Steeb hat für das Theater Plauen-Zwickau das Drama einer Frau in Szene gesetzt, die niemand in ihrem Tun einschränkt, bis sie am Ende an sich selbst scheitert.

Musiktheater. Opern aus weiblicher Sicht zu inszenieren, ist nicht mehr ganz neu. Man denke an die beeindruckende Umsetzung von Richard Wagners "Ring" durch vier Regisseurinnen an der Oper Chemnitz in der Spielzeit 2018/19. Einen ähnlichen Ansatz verfolgte auch Regisseurin Kerstin Steeb, die jetzt als Gast für das Theater Plauen-Zwickau die eher selten gespielte Oper "Manon Lescaut" auf die Bühne brachte, mit der Giacomo Puccini in den 1890er-Jahren sein Durchbruch als Musikdramatiker gelang. Samstag war Premiere in Zwickau. Stellt sich die Frage: Eine weibliche Sicht auf eine Oper, die schon mit ihrer weiblichen Hauptfigur betitelt ist? Eulen nach Athen? Steht jemand in dieser Oper nach Abbé Prévosts Skandalroman von 1731 im Mittelpunkt, dann jene Manon (Małgorzata Pawłowska), die kurz vorm Gang ins Kloster mit dem adligen Studenten De Grieux (Wonjong Lee) nach Paris durchbrennt, sich, als der pleite ist, den reichen Geronte (Andrej Valiguras) angelt und mangels echter Leidenschaft zu De Grieux zurückkehrt. Nicht ohne den Ex vorher umfänglich zu bestehlen. Unter anderem deshalb nach Amerika verbannt, stirbt Manon dort - im Beisein des treuen De Grieux, der sie begleiten durfte.

Framing vom Feinsten

Bei Kerstin Steeb liest sich das so: "In ‚Manon Lescaut‘ steckt eine Erzählung über fehlende Zugänge zu Geld, Macht, Bildung und auch Freiheit. Es geht um gläserne Barrieren, die sozialen Aufstieg verhindern, Begehrtes unerreichbar machen und so die Sehnsucht letztlich ins Unermessliche steigern. Selbst die Liebe ist in dieser unterprivilegierten Situation zum Scheitern verurteilt. Und die Abwärtsspirale endet erst, wenn die eigenen Träume und die Liebe regelrecht begraben werden."

Respekt. Auf so ein Framing muss man erst mal kommen bei einer Geschichte, in der die Hauptheldin zumindest in den ersten zwei von vier Akten jederzeit Herrin des Verfahrens ist, ohne Widerstände oder Zwang agiert, auf Kosten ihrer Männer stets die ihr bequemste Lebensweise wählt und in der Folge am Ende an sich selbst scheitert. Schuld sind stets die anderen. Oder die Verhältnisse.

Der Hammer in der Hand macht jedes Problem zum Nagel

Eine "woke" Inszenierung also. Bei allen unbestreitbaren Verdiensten der Wokeness im Streit wider Rassismus, Sexismus, Neoliberalismus und reaktionär-totalitäre Tendenzen, krankt sie bisweilen daran, mit dem Hammer in der Hand in jedem Problem einen Nagel zu sehen. So wird das bunte Volk, mit dem die Oper beginnt, laut Programmheft gleich mal zur "Arbeiterklasse der Stadt". Bunt ist es auch nicht. Chor und Statisterie hat Ausstatterin Sophie Lenglachner in Vintageoutfits von allerlei Grautönen ausstaffiert. Die Kostüme der Solisten decken die letzten 300 Jahre ab. Soll wohl sagen, dass sich die Verhältnisse seither kaum gewandelt haben. Ist das so? Es bleibt unbewiesene Behauptung. Die Realität sagt etwas Anderes.

Drei stumme Schwestern bedeuten: Das ist kein Einzelfall!

Überhaupt wird viel belehrt. So begleiten Manon auf Schritt und Tritt drei stumme Doppelgängerinnen (zu deren Darstellerinnen namentlicher Nennung es im Programmheft dann doch nicht reicht), die ihr Innenleben spiegeln und dafür stehen sollen, dass der hier verhandelte Kasus kein Einzelfall ist. Das rothaarige Trio beschmiert sich mit Blut, steht bedeutungsschwanger in der Szene, gestikuliert, mimt. Seit 2010 gab es weltweit rund 90 Inszenierungen von "Manon Lescaut". Den meisten dürfte derlei Beiwerk gefehlt haben. Und niemand hat's vermisst.

Wenn Übertitel, dann richtig!

Zu vermissen ist indes Stringenz. Da wird von Dingen gesungen, die sich derweil auf der Bühne gar nicht zutragen. Von Küssen für die sterbende Manon etwa, als Brieux meterweit weg steht. Und wird eine italienische Oper schon deutsch übertitelt, dann doch bitte mit dem ganzen Text! So gut versteht manch Zuschauer das Idiom vom Appennin dann doch, dass er es merkt, wenn Zeilen und Inhalte unübersetzt an ihm vorbeirauschen.

Musikalisch wird aufs Feinste geliefert

Aber weshalb geht man in eine Puccini-Oper? Wegen Puccini! Und da liefert das Ensemble mustergültig. Das Beziehungsdreieck aus Pawlowska, Lee und Valiguras bewegt sich stimmlich auf Topniveau und gibt jederzeit alles hart an der Leistungsgrenze. Ergreifend! Die Clara-Schumann-Philharmoniker unter GMD Leo Siberski bringen den Schmelz des Lucchesers in Doppelrahmstufe so stimmig wie cremig über die Rampe. Großes Kino!

Ob mithin der tosende Applaus des Premierenpublikums vor allem der musikalischen Leistung galt oder auch der Umsetzung, lässt sich nicht sagen. Buhs für das Inszenierungsteam blieben aus. Und sicher: Deutungen wie diese muss es geben. Auch in der Region. Ohne sie ist die Oper langweilig. Sie sind Beiträge zum gesellschaftlichen Diskurs und zur Frage, wie wir leben wollen. Und liefert das Theater die nicht mehr, ist es nicht nur selbst verloren.

Die Oper "Manon Lescaut" ist wieder am 6. und 21. Mai im Zwickauer Gewandhaus zu sehen. Der Plauener Premiere am 26. Mai im Vogtlandtheater folgt eine Vorstellung am 11. Juni. www.theater-plauen-zwickau.de