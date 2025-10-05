Schnee von gestern: Puccinis Oper „La Bohème“ läuft in Zwickau als ein Winternachtstraum

Im Zwickauer Gewandhaus stand Samstagabend die Premiere einer der beliebtesten Opern weltweit an. Was kann uns eine rückgewandte „La Bohème“-Inszenierung in dieser satten Welt vom Leben erzählen?

Schneegestöber. Noch bevor der erste Ton erklingt. In Zeiten des Klimawandels wandelt sich Schnee in ein kostbares Pülverchen aus Erinnerungen und Melancholie. Der Flockenwirbel auf der Bühne bedient ein über den Sommer fast vergessenes Sehnen nach weißer Weihnacht und kühlenden Eiskristallen im Gesicht.