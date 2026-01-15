Angriff auf das „Conne Island“: In Leipzig wollen sich am Samstag zwei linke Strömungen bei Demos gegeneinander stellen

Der Nahostkonflikt gibt aktuell orthodoxen Antiimperialisten Aufwind: In Leipzig-Connewitz wollen sie mit Demonstrationen am Samstag die dortige linke Szene übernehmen.

Dass linke Gruppe im Leipziger Stadtteil Connewitz demonstrieren, ist nicht ungewöhnlich. Am Samstag aber doch, denn einige propalästinensische linke Gruppen wollen am 17. Januar gegen linke Einrichtungen mobil machen, vor allem gegen den überregional bekannten Klub „Conne Island“ – weil dieser sich für das Existenzrecht Israels und...