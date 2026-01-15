MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Angriff auf das „Conne Island“: In Leipzig wollen sich am Samstag zwei linke Strömungen bei Demos gegeneinander stellen

„Handala“-Demonstration zum zweiten Jahrestag des Hamas-Überfalls am 7.Oktober 2025 in Leipzig. Die Gruppe, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird, rechtfertigt Terror gegen Israel als „antiimperialistischen Kampf“.
„Handala“-Demonstration zum zweiten Jahrestag des Hamas-Überfalls am 7.Oktober 2025 in Leipzig. Die Gruppe, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird, rechtfertigt Terror gegen Israel als „antiimperialistischen Kampf“. Bild: IMAGO/EHL Media
„Handala“-Demonstration zum zweiten Jahrestag des Hamas-Überfalls am 7.Oktober 2025 in Leipzig. Die Gruppe, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird, rechtfertigt Terror gegen Israel als „antiimperialistischen Kampf“.
„Handala“-Demonstration zum zweiten Jahrestag des Hamas-Überfalls am 7.Oktober 2025 in Leipzig. Die Gruppe, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird, rechtfertigt Terror gegen Israel als „antiimperialistischen Kampf“. Bild: IMAGO/EHL Media
Kultur
Angriff auf das „Conne Island“: In Leipzig wollen sich am Samstag zwei linke Strömungen bei Demos gegeneinander stellen
Von Tobias Prüwer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Nahostkonflikt gibt aktuell orthodoxen Antiimperialisten Aufwind: In Leipzig-Connewitz wollen sie mit Demonstrationen am Samstag die dortige linke Szene übernehmen.

Dass linke Gruppe im Leipziger Stadtteil Connewitz demonstrieren, ist nicht ungewöhnlich. Am Samstag aber doch, denn einige propalästinensische linke Gruppen wollen am 17. Januar gegen linke Einrichtungen mobil machen, vor allem gegen den überregional bekannten Klub „Conne Island“ – weil dieser sich für das Existenzrecht Israels und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:21 Uhr
2 min.
SG Traktor Neukirchen spart Strom mit neuer LED-Flutlichtanlage
Der 2009 eingeweihte Kunstrasenplatz in Neukirchen hat eine neue Flutlichtanlage.
Für rund 26.000 Euro wurde die alte Flutlichtanlage auf LED umgerüstet. Dank Fördermitteln, App-Steuerung und viel Eigenleistung ist der Kunstrasenplatz nun fit für die Zukunft.
Roland Wagner
11:18 Uhr
2 min.
Mehr Unterstützung für Schüler mit Rechenschwäche
Schätzungen zufolge hat pro Klasse ein Schüler eine Rechenschwäche. (Symbolbild)
Sachsen plant mehr Förderung für Kinder mit Rechenschwäche. Ein Stufenmodell soll noch in diesem Jahr starten und gezielte Hilfen ermöglichen.
15.01.2026
3 min.
„Ich verstehe nicht, wie man so etwas genehmigen kann“: Einwohner in Glauchau kritisieren künftigen Windpark
Zwischen dem Ebersbacher Wald und Niederlungwitz werden acht Windräder errichtet.
Im Glauchauer Ortsteil Niederlungwitz werden acht große Windräder gebaut. Doch die Anwohner haben dabei erhebliche Befürchtungen.
Stefan Stolp
14.01.2026
5 min.
Krawalle in Leipzig befürchtet: Darum muss die Polizei jetzt Linke vor Linken schützen
1000 Polizisten werden am Samstag im Leipziger Linke-Szeneviertel Connewitz im Einsatz sein.
Die Polizei rüstet sich für einen Großeinsatz: In Leipzig kommt es am Samstag nämlich nicht nur zum Bundesligaduell RB gegen Bayern München. Es gehen an diesem Tag auch verfeindete linke Gruppen auf die Straße - mit Gewaltpotenzial, wie der Verfassungsschutz einordnet. Das steckt hinter deren Zoff.
Jürgen Becker
12.01.2026
2 min.
Polizei plant Großeinsatz wegen Linken-Demos in Leipzig
In Connewitz sollen am Samstag mehrere Linken-Demos stattfinden. (Archivbild)
In Leipzig planen rivalisierende linke Gruppen Demonstrationen wegen des Nahost-Konflikts. Die Polizei bereitet einen Großeinsatz vor.
15.01.2026
3 min.
Wigald Boning steigt bei sieben Grad Celsius in die Weiße Elster in Plauen: „Würde ich hier öfter eintunken, würde ich ein paar Steine wegräumen“
 5 Bilder
Badeprofi Wigald Boning stieg am Donnerstag in Plauen in die Weiße Elster.
Für seinen täglichen Sprung ins kühle Nass suchte Komiker Wigald Boning vor seinem Auftritt im Plauener Malzhaus die Elsteraue auf. Und er tat es nicht allein.
Claudia Bodenschatz
Mehr Artikel