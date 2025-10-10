Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Da sind noch Leichen im Keller: Volker Kutscher beendet mit „Westend“ die Geschichte seines Kommissars Gereon Rath

Volker Kutscher bei einer Lesung in Berlin. Seine Romane um den Kriminalpolizisten Gereon Rath dienten als Vorlage für die international erfolgreiche Fernsehserie „Babylon Berlin“.
Volker Kutscher bei einer Lesung in Berlin. Seine Romane um den Kriminalpolizisten Gereon Rath dienten als Vorlage für die international erfolgreiche Fernsehserie „Babylon Berlin“. Bild: IMAGO/Metodi Popow
Volker Kutscher bei einer Lesung in Berlin. Seine Romane um den Kriminalpolizisten Gereon Rath dienten als Vorlage für die international erfolgreiche Fernsehserie „Babylon Berlin“.
Volker Kutscher bei einer Lesung in Berlin. Seine Romane um den Kriminalpolizisten Gereon Rath dienten als Vorlage für die international erfolgreiche Fernsehserie „Babylon Berlin“. Bild: IMAGO/Metodi Popow
Kultur
Da sind noch Leichen im Keller: Volker Kutscher beendet mit „Westend“ die Geschichte seines Kommissars Gereon Rath
Redakteur
Von Torsten Kohlschein
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit seiner Romanreihe um den Kriminalpolizisten Gereon Rath hat Kutscher Maßstäbe im Genre gesetzt. Jetzt verrät er im kammerspielartigen Epilog, was aus den Figuren des Zehnbänders geworden ist.

Als der Schriftsteller Volker Kutscher 2007 mit seinem 1929 spielenden Buch „Der nasse Fisch“ die Szene des Genres „Historischer Kriminalroman“ betrat, war er zunächst einer unter vielen. Von Aufmischen konnte da noch keine Rede sein. Erst mit dem Erscheinen der weiteren, sich zeitlich bis ins Jahr 1938 vorarbeitenden Bände um den aus...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:33 Uhr
2 min.
Schwerer Unfall im Erzgebirge: Straße am Samstagmorgen über Stunden gesperrt – Was bislang bekannt ist
Update
In Geyer ist die Elterleiner Straße am Samstagmorgen wegen eines schweren Unfalls mehrere Stunden gesperrt gewesen.
Ein Transporter überschlägt sich. Weshalb der junge Fahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, ist bislang unbekannt.
Katrin Kablau und André März
08:30 Uhr
4 min.
Vor, während und nach der Operation dabei: Was eine 19-jährige Chemnitzerin an ihrem Job im Krankenhaus mag
Cecile Zeise hat drei Jahre Ausbildung hinter sich. Nun hat sie als Anästhesietechnische Assistentin am Klinikum Chemnitz angefangen.
Vor einem Monat hat Cecile Zeise ihre Stelle als Anästhesietechnische Assistentin im Klinikum Chemnitz angetreten. Vom Erwachsenwerden in der Ausbildung, intensivem Patientenkontakt und Dankbarkeit.
Erik Anke
10.10.2025
4 min.
„Der Pfandhauptmeister“ aus Sachsen: So hat Alex Müller schon ein kleines Vermögen angesammelt
„Pfandhauptmeister" Alex Müller sortiert seine Beute. Der Dresdner hat sich vorgenommen, täglich mindestens eine Stunde lang Flaschen zu sammeln, um sich ein Auto zu finanzieren.
Das Geld liegt für den selbst ernannten „Pfandhauptmeister“ Alex Müller auf der Straße. Der Dresdner hat durchs Flaschensammeln in wenigen Monaten schon einen Haufen Geld gescheffelt – und Millionen Klicks im Internet.
Jürgen Becker
19.09.2025
11 min.
Wismut-Roman „Rummelplatz“: Die Tragödie des Autors Werner Bräunig und wie sein Sohn die schlimme Zeit erlebte
Werner Bräunig 1970 in Halle, sechs Jahre vor seinem Tod.
Knapp 50 Jahre nach dem frühen Tod von Werner Bräunig kommt jetzt in Chemnitz eine Oper auf die Bühne, die an seinen berühmten und unvollendeten Wismut-Roman „Rummelplatz“ angelehnt ist. Das Stück kann nur ein Drama sein.
Erik Kiwitter
08:28 Uhr
1 min.
Bahnstrecke bei Glauchau wegen Unfall gesperrt
Laut Polizei ist die Bahnstrecke bei Glauchau wegen Bergungsarbeiten gesperrt.
Am Bahndamm in Niederlungwitz ist ein Auto die Böschung hinabgerutscht.
Stefan Stolp
07.09.2025
10 min.
Chaos, Kino und Charakter: Luna Wedler über ihren neuen Film „22 Bahnen“ nach Caroline Wahl
Szene aus „22 Bahnen“: Für ihre kleine Schwester Ida (Zoë Baier, links) nimmt sich Tilda (Luna Wedler) Zeit, auch wenn sie Stress hat.
Die Geschichte zweier Schwestern, die sich in einem Alkoholiker-Haushalt behaupten ist jetzt mit Luna Wedler im Kino. Ein Gespräch über Geschwister, Alkohol im Filmgeschäft und die Liebe zum Beruf.
André Wesche
Mehr Artikel