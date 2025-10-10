Da sind noch Leichen im Keller: Volker Kutscher beendet mit „Westend“ die Geschichte seines Kommissars Gereon Rath

Mit seiner Romanreihe um den Kriminalpolizisten Gereon Rath hat Kutscher Maßstäbe im Genre gesetzt. Jetzt verrät er im kammerspielartigen Epilog, was aus den Figuren des Zehnbänders geworden ist.

Als der Schriftsteller Volker Kutscher 2007 mit seinem 1929 spielenden Buch „Der nasse Fisch“ die Szene des Genres „Historischer Kriminalroman“ betrat, war er zunächst einer unter vielen. Von Aufmischen konnte da noch keine Rede sein. Erst mit dem Erscheinen der weiteren, sich zeitlich bis ins Jahr 1938 vorarbeitenden Bände um den aus... Als der Schriftsteller Volker Kutscher 2007 mit seinem 1929 spielenden Buch „Der nasse Fisch“ die Szene des Genres „Historischer Kriminalroman“ betrat, war er zunächst einer unter vielen. Von Aufmischen konnte da noch keine Rede sein. Erst mit dem Erscheinen der weiteren, sich zeitlich bis ins Jahr 1938 vorarbeitenden Bände um den aus...