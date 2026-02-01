Dann doch weniger harmlos als vermutet: Neue Tragikomödie im Chemnitzer Spinnbau „Unterm Leuchtfeuer“

Das Schauspiel Chemnitz holt die Einsamkeit der Küste auf die Große Bühne. Warum Arne Christophersens Tragikomödie „Unterm Leuchtfeuer“ jedoch erst spät Wucht entfaltet.

Der Leuchtturm ist weit mehr als nur ein technisches Relikt der Seefahrtsgeschichte. Seit der Pharos von Alexandria um 280 v. Chr. als eines der sieben Weltwunder die Nacht erhellte und römische Kaiser wie in Galicien mit dem „Tower of Hercules“ steinerne Ausrufezeichen der Zivilisation in die Brandung setzten, ist dieses Bauwerk ein zutiefst...