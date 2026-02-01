MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Dann doch weniger harmlos als vermutet: Neue Tragikomödie im Chemnitzer Spinnbau „Unterm Leuchtfeuer“

Paul (Marko Bullack) macht es Neuzugang Bengt (Richaer Koppermann) nicht leicht ... Am Samstag feierte die Tragikomödie „Unterm Leuchtfeuer“ ihre Premiere im Spinnbau des Schauspiels Chemnitz.
Paul (Marko Bullack) macht es Neuzugang Bengt (Richaer Koppermann) nicht leicht ... Am Samstag feierte die Tragikomödie „Unterm Leuchtfeuer“ ihre Premiere im Spinnbau des Schauspiels Chemnitz. Bild: Dieter Wuschanski
Paul (Marko Bullack) erschreckt Postbote Herbert (Wolfgang Adam). Am Samstag feierte die Tragikomödie „Unterm Leuchtfeuer“ ihre Premiere im Spinnbau des Schauspiels Chemnitz.
Paul (Marko Bullack) erschreckt Postbote Herbert (Wolfgang Adam). Am Samstag feierte die Tragikomödie „Unterm Leuchtfeuer“ ihre Premiere im Spinnbau des Schauspiels Chemnitz. Bild: Dieter Wuschanski
Tochter Nina (Vera-Cosima Gutmann) findet Zugang zu Vater Paul (Marko Bullack). Am Samstag feierte die Tragikomödie „Unterm Leuchtfeuer“ ihre Premiere im Spinnbau des Schauspiels Chemnitz.
Tochter Nina (Vera-Cosima Gutmann) findet Zugang zu Vater Paul (Marko Bullack). Am Samstag feierte die Tragikomödie „Unterm Leuchtfeuer“ ihre Premiere im Spinnbau des Schauspiels Chemnitz. Bild: Dieter Wuschanski
Paul (Marko Bullack) macht es Neuzugang Bengt (Richaer Koppermann) nicht leicht ... Am Samstag feierte die Tragikomödie „Unterm Leuchtfeuer“ ihre Premiere im Spinnbau des Schauspiels Chemnitz.
Paul (Marko Bullack) macht es Neuzugang Bengt (Richaer Koppermann) nicht leicht ... Am Samstag feierte die Tragikomödie „Unterm Leuchtfeuer“ ihre Premiere im Spinnbau des Schauspiels Chemnitz. Bild: Dieter Wuschanski
Paul (Marko Bullack) erschreckt Postbote Herbert (Wolfgang Adam). Am Samstag feierte die Tragikomödie „Unterm Leuchtfeuer“ ihre Premiere im Spinnbau des Schauspiels Chemnitz.
Paul (Marko Bullack) erschreckt Postbote Herbert (Wolfgang Adam). Am Samstag feierte die Tragikomödie „Unterm Leuchtfeuer“ ihre Premiere im Spinnbau des Schauspiels Chemnitz. Bild: Dieter Wuschanski
Tochter Nina (Vera-Cosima Gutmann) findet Zugang zu Vater Paul (Marko Bullack). Am Samstag feierte die Tragikomödie „Unterm Leuchtfeuer“ ihre Premiere im Spinnbau des Schauspiels Chemnitz.
Tochter Nina (Vera-Cosima Gutmann) findet Zugang zu Vater Paul (Marko Bullack). Am Samstag feierte die Tragikomödie „Unterm Leuchtfeuer“ ihre Premiere im Spinnbau des Schauspiels Chemnitz. Bild: Dieter Wuschanski
Kultur
Dann doch weniger harmlos als vermutet: Neue Tragikomödie im Chemnitzer Spinnbau „Unterm Leuchtfeuer“
Redakteur
Von Maurice Querner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Schauspiel Chemnitz holt die Einsamkeit der Küste auf die Große Bühne. Warum Arne Christophersens Tragikomödie „Unterm Leuchtfeuer“ jedoch erst spät Wucht entfaltet.

Der Leuchtturm ist weit mehr als nur ein technisches Relikt der Seefahrtsgeschichte. Seit der Pharos von Alexandria um 280 v. Chr. als eines der sieben Weltwunder die Nacht erhellte und römische Kaiser wie in Galicien mit dem „Tower of Hercules“ steinerne Ausrufezeichen der Zivilisation in die Brandung setzten, ist dieses Bauwerk ein zutiefst...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:11 Uhr
4 min.
Crimmitschau trauert und hofft auf ein Wunder für den Sportpark: „Wichtig ist, dass es hier weitergeht“
Tennis-Landestrainer Sascha Ruppert trainiert in Crimmitschau regelmäßig mit mehreren Jugendlichen. Er ist sehr daran interessiert, dass der Sportpark erhalten bleibt.
Nach dem plötzlichen Tod von Heiko Schütze steht sein Lebenswerk vor einer ungewissen Zukunft. Freunde, Mieter und Sportler hoffen, dass ein Investor übernimmt – und die Modernisierung vorantreibt.
Jochen Walther
01.02.2026
3 min.
Theater-Highlight „Ein nacktes Ohr am Hasenbein der Liebe“ in Chemnitz: Warum Sie dieses Stück im Ostflügel sehen müssen
Alida Bohnen als Louise in „Ein nacktes Ohr am Hasenbein der Liebe“ am Schauspiel Chemnitz.
Ein wilder Mix aus Social-Media-Sturm, Beziehungschaos und 500 Rollmöpsen: „Ein nacktes Ohr am Hasenbein der Liebe“ begeistert das Publikum im Spinnbau.
Sarah Hofmann
01.02.2026
4 min.
„Die sind doch alle verrückt“: Die letzten Gäste haben das Congress-Hotel in Chemnitz verlassen
Antje und Ahad Adakh waren die letzten Gäste, die das Congress-Hotel in Chemnitz verlassen haben.
Seit kurz nach 11 Uhr am Sonntag ist das Hotel-Hochhaus in der Innenstadt leer. Etwas mehr als 30 Personen sollen die letzte Nacht in dem 26-stöckigen Hochhaus noch verbracht haben. Der Abschied verlief unaufgeregt und fast stoisch normal.
Denise Märkisch
17:10 Uhr
2 min.
Biathletin Passler vor Heim-Olympia mit positivem Dopingtest
Die italienische Biathletin Rebecca Passler auf der Strecke.
Vier Tage vor dem Start der Olympischen Winterspiele gibt es einen Dopingfall. Die betroffene Italienerin stammt aus Antholz, dem Austragungsort der Biathlonrennen.
01.02.2026
4 min.
„Mama geht tanzen“: Warum diese Mütter drei Stunden in Limbach-Oberfrohna ganz unter sich feiern
Anne Driese und Cindy Oehler (v. l.) sind aus Oberlungwitz und Oelsnitz nach Limbach-Oberfrohna gekommen.
Auszeit statt Alltag: Bei „Mama geht tanzen“ feiern Frauen im Kulturkeller Limbach-Oberfrohna entspannt, sicher und zu familienfreundlichen Zeiten.
Ralf Jerke
21.01.2026
4 min.
Das Chemnitzer Fritz-Theater bringt Erfolgsstück „Kalter weißer Mann“ auf die Bühne
Im Fritz-Theater Chemnitz wird bald heftig getrauert: Am 29. Januar feiert das Stück „Kalter weißer Mann“ Premiere.
Eine Beerdigungszeremonie läuft aus dem Ruder. Regisseur und Schauspieler Hardy Hoosmann will in seiner Inszenierung Klamauk aber vermeiden.
Maurice Querner
Mehr Artikel