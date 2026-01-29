Debatte um Handyverbote an Sachsens Schulen: „Der Vorstoß ist vor allem hilflos“

Ja, das Smartphone birgt für Kinder viele Gefahren. Unser Autor ist Medienpädagoge und betont: „Das Handy ist ein längst unverzichtbares Tor zur Welt, das Kindern nicht verschlossen werden darf.“ Was er stattdessen empfiehlt.

Das Smartphone in Kinderhand? Hat viele Nebenwirkungen von Aufmerksamkeitsproblemen bis Gruppenzwang. Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) hat da eine vermeintlich klare Lösung: Ab kommender Woche setzt es aus seiner Behörde ein Verbot für private Mobilgeräte an Grundschulen. Das zementiert einen Status Quo, der ohnehin schon... Das Smartphone in Kinderhand? Hat viele Nebenwirkungen von Aufmerksamkeitsproblemen bis Gruppenzwang. Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) hat da eine vermeintlich klare Lösung: Ab kommender Woche setzt es aus seiner Behörde ein Verbot für private Mobilgeräte an Grundschulen. Das zementiert einen Status Quo, der ohnehin schon...