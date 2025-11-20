Die Kunst des Solo-Trips: Teenager umrundet den Purple Path auf dem Fahrrad

Wie tief kann die Kulturhauptstadt junge Menschen mit einem Tourismus-Projekt packen? Tizian Stöckel aus Dittersdorf hat die Herausforderung vor allem sportlich genommen.

„Man darf nicht den Blick für das, was man zu Hause hat, verlieren“, findet Tizian Stöckel. Wie viele Jugendliche wollte der 16-Jährige diesen Sommer mal ohne die Eltern wegfahren. Da seine Freunde aber aus zeitlichen Gründen verhindert waren, beschloss er, selbst loszuziehen – und so kam es, dass er im Rahmen einer fünftägigen Radtour...