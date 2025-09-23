Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • „Die neue Mauer“: Ilko-Sascha Kowalczuk und Bodo Ramelow streiten ein bisschen über den Osten

Niemand hat die Absicht, eine neue Mauer zu bauen: Bodo Ramelow (l.) und Sascha-Ilko Kowalczuk.
Niemand hat die Absicht, eine neue Mauer zu bauen: Bodo Ramelow (l.) und Sascha-Ilko Kowalczuk. Bild: Susanne Schleyer
Niemand hat die Absicht, eine neue Mauer zu bauen: Bodo Ramelow (l.) und Sascha-Ilko Kowalczuk.
Niemand hat die Absicht, eine neue Mauer zu bauen: Bodo Ramelow (l.) und Sascha-Ilko Kowalczuk. Bild: Susanne Schleyer
Kultur
„Die neue Mauer“: Ilko-Sascha Kowalczuk und Bodo Ramelow streiten ein bisschen über den Osten
Von Tobias Prüwer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Historiker und der Politiker sind sich in ihrem gemeinsamen Buch verblüffend oft einig: Man lernt aus ihrem Gespräch, wie sich ostdeutsche Geschichte in der Gegenwart spiegelt.

„Wir bewegten uns ausschließlich in der Westwelt, oder genauer, wir haben im Osten Westwelt gespielt.“ – „Also ich kenne kaum einen Ostler, der Tellkamps ‚Turm‘ zu Ende gelesen hat.“ Solche Bonmots tragen das ausgedruckte Gespräch zwischen Ilko-Sascha Kowalczuk und Bodo Ramelow, dessen Tonfall überraschend sanft bleibt. Denn nur...
