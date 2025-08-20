Die versammelten Ostkultur-Anekdoten des Manfred Jendryschik: „Keine Scherze mit DDR-Behörden!“

Kultur
Der im Juni verstorbene Autor versammelte in seinem letzten Buch „Deckweiß für alle!“ Anekdoten aus dem DDR-Kulturbetrieb um Größen wie Stefan Heym, Anna Seghers, Wolf Biermann oder Erwin Strittmatter.
Der Schriftsteller Erwin Strittmatter staunte nicht schlecht, als er eines Tages einen Text von sich in der Zeitung entdeckte, in dem eine Ente „ostwärts“ blickt. Wie das? Geschrieben hatte er eigentlich, sie schaue „nestwärts“. Also bat er die Redaktion, zu recherchieren. Die entschuldigte sich auch bald, es handle sich um einen...
