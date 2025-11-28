DJ „Westbam“ kommt zur letzten Nacht der Kulturhauptstadt nach Chemnitz

Erst Anfang des Jahres hat „Westbam“ im Chemnitzer Brauclub gespielt. Jetzt kommt er wieder. Das mag auch daran liegen, dass der international gefeierte DJ sagt, er sei lieber im Osten als auf Ibiza.

Als DJ Westbam am 9. November 1989 in seiner West-Berliner WG live im Fernsehen sieht, wie SED-Sekretär Günter Schabowski sagt, das sei nach seiner Kenntnis ab sofort, unverzüglich, da macht er sich sofort und unverzüglich auf den Weg. Gemeinsam mit seinem Freund DJ Eastbam, den er aus der Sowjetunion kennt, gehen sie zum Brandenburger Tor....