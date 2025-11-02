Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Ekelhaft toxisch: „Die Katze auf dem heißen Blechdach“ als Käfig voller Familie in Chemnitz

Clemens Kersten als Brick und Alida Bohnen als Margaret in der neuen Chemnitzer Inszenierung der „Katze auf dem heißen Blechdach“.
Clemens Kersten als Brick und Alida Bohnen als Margaret in der neuen Chemnitzer Inszenierung der „Katze auf dem heißen Blechdach“. Bild: Nasser Hashemi/Theater Chemnitz
Kultur
Ekelhaft toxisch: „Die Katze auf dem heißen Blechdach“ als Käfig voller Familie in Chemnitz
Von Sarah Hofmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Theater Chemnitz zeigt im Klassiker von Tennessee Williams mit einer eigenen Lesart, was geschieht, wenn Männer, die (ihre) Frauen nicht lieben, trotzdem Familien gründen.

Warum springt die Katze nicht vom heißen Blechdach? Sie könnte doch jederzeit - dann sicher irgendwo landen und weiter ihrer Wege gehen? Wie lange also lässt sich ein Unbehagen bequem schönreden, bis es dann doch zu heiß wird? Und warum bleiben Frauen bei Männern, die sie weder lieben noch eigentlich leiden können?
