Ekelhaft toxisch: „Die Katze auf dem heißen Blechdach“ als Käfig voller Familie in Chemnitz

Kultur
Das Theater Chemnitz zeigt im Klassiker von Tennessee Williams mit einer eigenen Lesart, was geschieht, wenn Männer, die (ihre) Frauen nicht lieben, trotzdem Familien gründen.
Warum springt die Katze nicht vom heißen Blechdach? Sie könnte doch jederzeit - dann sicher irgendwo landen und weiter ihrer Wege gehen? Wie lange also lässt sich ein Unbehagen bequem schönreden, bis es dann doch zu heiß wird? Und warum bleiben Frauen bei Männern, die sie weder lieben noch eigentlich leiden können?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.