Fetzt in dieser Woche: Vorweihnachtliche Stimmung, "Planet Africa", Geschichte im Fluss und gute Lektüre

Diese Woche ist für jeden etwas dabei: Für die Ungeduldigen ein Weihnachtsmarkt, der bereits am Montag öffnet, für Interessierte ein Museumsbesuch und für die "Drinnies" ein Buch und ein Podcast.

Wenn jetzt schon Weihnachten wäre: Sie halten es kaum noch aus bis zum Advent? Wollen Sie dieses Jahr der Erste sein, der seinen Weihnachtsbaum stehen hat? Die Weihnachtswelt Jacob im Vogtland startet dieses Jahr als einer der ersten Weihnachtsmärkte direkt nach Totensonntag, ab Montag, 24. November bis zum 23. Dezember, täglich von 10 bis 18...