Gardetanz: Disziplin trifft Karnevalsglanz

In der „Freie Presse“-Serie „Darum tanzen wir!“ erklären Kira Scheffler und Nadine Liebig vom Karnevalsclub „Rot-Weiß-Hohenstein-Ernstthal“ warum Gardetanz weit mehr ist als Beine hochwerfen.

Gardetanz ist eine traditionsreiche Tanzform, die fest mit Karneval und Fasching verbunden ist. Charakteristisch sind präzise Schrittfolgen, exakte Formationen und akrobatische Elemente wie Spagate oder Beinwürfe. Gardetänze werden in Gruppen oder als Solo- oder Paartanz aufgeführt und folgen meist einem strengen Bewegungsstil, der Disziplin,...