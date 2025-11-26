Junge Kuratorinnen und Kratoren des Festivals „Theater der Welt“ präsentieren sich in Chemnitz

Warum Chemnitz 2026 erneut internationale Bühne wird: Beim Festival „Theater der Welt“ entscheidet ein globales Nachwuchsteam über das Programm.

Das Kulturhauptstadtjahr in Chemnitz steuert auf sein Finale zu, doch die Kulturhauptstadt GmbH nimmt damit keineswegs ihren Abschied. 2026 bleibt sie aktiv – und bringt ein Ereignis hervor, das zur dann ehemaligen Kulturhauptstadt bestens passt. Vom 18. Juni bis 5. Juli 2026 wird Chemnitz Gastgeber von „Theater der Welt“, Deutschlands...