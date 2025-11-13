Kraftwerk feiert 55. Bandgeburtstag mit Shows in der Kulturhauptstadt: Mensch wird Maschine

Kultur
Die deutschen Electropop-Pioniere haben am Dienstag in Nürnberg ihre erste Heimat-Tournee seit zehn Jahren gestartet. Am 27. November und 6. Dezember kommt Kraftwerk dabei auch nach Chemnitz.
Sei es aus nationalem Eifer oder neu entdecktem Selbstbewusstsein – in der Muttersprache zu singen gilt heute nach Jahrzehnten des anglo-amerikanischen Pop-Diktats in Deutschland wieder als cool. Doch schon Ende der sechziger Jahre geben sich im Zuge der politisierten Studentenbewegung Untergrundbands skurrile Namen wie Floh De Cologne, Guru...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.