Krise im Kraftwerk: Wie das Begehungen-Festival Klimakunst in Szene setzt

Was die Generation Z bei dem Kunstfestival „Begehungen“ in Chemnitz irritiert, überrascht, berührt. Wir haben uns fünf Werke ausgesucht und gefragt: Was macht das mit uns und den Besuchern der Ausstellung?

Eine stillgelegte Industriebrache und ein Thema, das dringlicher kaum sein könnte: Unter dem Motto „Everything is Interaction" verwandelt das Kunstfestival „Begehungen" bereits seit mehr als zwei Wochen das Heizkraftwerk Chemnitz-Nord in einen Ort ästhetischer Reibung.