Kulturpreisgala in der Kulturhauptstadt: Vom scherzenden Schweighöfer bis zur zu Tränen gerührten Katarina Witt

Bei der Verleihung des Europäischen Kulturpreises im Chemnitzer Opernhaus am Freitagabend gab es ein Staraufgebot wie selten, wirklich schöne Liebeserklärungen und begeisterte Chemnitzer am Roten Teppich.

Was es denn so neues in Chemnitz gibt, fragte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer beim Small Talk draußen vor dem Opernhaus Christoph Dittrich, den Generalintendanten der Theater. Nun, einen Roten Teppich, könnte man sagen. Den gibt‘s in dieser Stadt ja nicht so oft. Und an dem warteten Freitagabend schon zahlreiche Fans,...