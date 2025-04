Kuratoren für das Festival „Theater der Welt“ 2026 in Chemnitz stehen fest

Ensemblemitglieder spielen am 24. Mai 2017 in Hamburg auf einer Probe der Musiktheater-Performance „Ishvara“ des chinesischen Regisseurs Tianzhuo Chen, mit der seinerzeit das „Theater der Welt“-Festival eröffnet wurde. 2023 fand es in Frankfurt/Main und im benachbarten Offenbach statt, 2026 kommt es nach Chemnitz. Bild: Markus Scholz/dpa