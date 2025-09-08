Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Leise gegen Nazis: Die Fantastischen Vier machen in Zwickau Party für die Mitte der Gesellschaft

Hausmarke: Michael „Michi“ Beck von den Fantastischen Vier beim Konzert in Zwickau.
Hausmarke: Michael „Michi“ Beck von den Fantastischen Vier beim Konzert in Zwickau. Bild: Ralf Wendland
Hausmarke: Michael „Michi“ Beck von den Fantastischen Vier beim Konzert in Zwickau.
Hausmarke: Michael „Michi“ Beck von den Fantastischen Vier beim Konzert in Zwickau. Bild: Ralf Wendland
Kultur
Leise gegen Nazis: Die Fantastischen Vier machen in Zwickau Party für die Mitte der Gesellschaft
Redakteur
Von Tim Hofmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum 25. Geburtstag der Stadthalle haben die Deutschrap-Urgesteine aus Stuttgart ein bemerkenswert frisches Konzert gegeben - Tänzeleien inklusive!

Man muss es positiv sehen: Verprügelt wurden die Vertreter der „Omas gegen Rechts“ nicht, als sie versuchten, am Sonntagabend beim Konzert der Fantastischen Vier in Zwickau „Pfand gegen Nazis“ zu sammeln. Aber die faktisch ausbeutefreien Säcke, mit denen sie in ihren weißen Westen durch die Stadthalle liefen, sprachen auch Bände. Denn...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20:07 Uhr
2 min.
Tusk: Verbündete bieten Hilfe bei Luftverteidigung an
Regierungschef Tusk hat nach eigenen Angaben Hilfsangebote für die polnische Luftverteidigung bekommen.
Polen ist erschüttert: Erstmals musste eine große Zahl russischer Drohnen über dem Nato-Land abgeschossen werden. Warschau sucht den Schulterschluss mit den europäischen Partnern.
09.09.2025
3 min.
Leitermann schließt sich Hagebau an: Was das für Kunden in Westsachsen bedeutet
Leitermann, hier der Markt in Remse, wird Franchise-Nehmer bei Hagebau.
Die Fassade des Leitermann-Marktes bei Glauchau ist saniert worden. Das hat mit einer strategisch wichtigen Entscheidung des Unternehmens zu tun. Was Kunden wissen sollten.
Stefan Stolp
09.09.2025
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
05.09.2025
3 min.
Konzert der Fantastischen Vier in Zwickau: Was Besucher wissen müssen
Die Fantastischen Vier geben am 7. September ein Konzert in Zwickau.
Am Sonntag spielen Die Fantastischen Vier in Zwickau. Gibt es noch Tickets, wann beginnt das Konzert und wo können Besucher parken? Die „Freie Presse“ gibt einen Überblick.
Sabrina Seifert
05.09.2025
4 min.
Live-Konzerte im September: Bohlen, Krumbiegel, Fantas & mehr kommen nach Sachsen
Smudo, Michi Beck, Thomas D und And.Ypsilon (von links) sind „Die Fantastischen Vier“.
Ihr erstes Video drehten sie in Leipzig – jetzt feiern die Fantastischen Vier in Zwickau ihr Bühnenjubiläum. Und sie sind nicht die Einzigen: Im September sind viele weitere Stars im Freistaat live zu erleben.
Maurice Querner
20:00 Uhr
4 min.
Was wird aus der bunten Esse in Chemnitz? Kraftwerksbetreiber und Denkmalschutz schließen Vertrag
Chemnitzer Wahrzeichen, das technisch ausgedient hat: der Schornstein des Heizkraftwerks.
Das Unternehmen Eins Energie in Sachsen muss Teile seines stillgelegten Braunkohle-Heizkraftwerks in Chemnitz für die Nachwelt erhalten. Eine zentrale Frage aber bleibt bis 2026 weiter offen.
Michael Müller
Mehr Artikel