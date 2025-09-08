Leise gegen Nazis: Die Fantastischen Vier machen in Zwickau Party für die Mitte der Gesellschaft

Zum 25. Geburtstag der Stadthalle haben die Deutschrap-Urgesteine aus Stuttgart ein bemerkenswert frisches Konzert gegeben - Tänzeleien inklusive!

Man muss es positiv sehen: Verprügelt wurden die Vertreter der „Omas gegen Rechts“ nicht, als sie versuchten, am Sonntagabend beim Konzert der Fantastischen Vier in Zwickau „Pfand gegen Nazis“ zu sammeln. Aber die faktisch ausbeutefreien Säcke, mit denen sie in ihren weißen Westen durch die Stadthalle liefen, sprachen auch Bände. Denn...