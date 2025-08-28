Brad Mehldau mit „Ride Into The Sun“: Kammer-Charme

Musik
Jazz
Nach seinem Umzug nach Los Angeles ging Brad Mehldau dort freitagabends regelmäßig in den Largo Club, um mit anderen Musikern zu jammen. Einer davon war der 2003 verstorbene Elliott Smith. Ihm widmet Mehldau jetzt das Tribute-Album „Ride Into The Sun“ (Warner), auf dem er mit Freunden wie Chris Tile (Mandoline), Matt Chamberlain (Drums) und...
