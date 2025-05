Neu im Kino: Cate Blanchett jagt als Bundeskanzlerin Zombies

In der schrägen Komödie „Tanz der Titanen“ spielt die Hollywood-Legende eine deutsche Regierungschefin - und in „Black Bag“ eine Geheimagentin. Kann da das Überlebensdrama „Transamazonia“ mithalten?

Tanz der Titanen. Sie trägt eine blonde Föhnfrisur, einen Blazer und sagt gern „Ähm“: In ihrem neuen Film erinnert Cate Blanchett an einen Hybrid aus Angela Merkel und Ursula von der Leyen. Die zweifache Oscar-Preisträgerin verkörpert in der absurden Polit-Satire „Tanz der Titanen“ eine fiktive deutsche Regierungschefin auf einem...