  • Neue „Schneekönigin“ in Dresden: Dieser Duft der Kälte ist nur für Erwachsene!

Louise McClelland Jacobsen als Gerda und Georg Zeppenfeld als Rentier in der neuen „Schneekönigin" der Semperoper. Bild: Mark Schulze Steinen/Semperoper
Louise McClelland Jacobsen als Gerda und Georg Zeppenfeld als Rentier in der neuen „Schneekönigin“ der Semperoper. Bild: Mark Schulze Steinen/Semperoper
Georg Zeppenfeld als Schneekönigin, umgeben von Tänzerinnen.
Georg Zeppenfeld als Schneekönigin, umgeben von Tänzerinnen. Bild: Mark Schulze Steinen/Semperoper
Finster: Gerda in der Krähenschar.
Finster: Gerda in der Krähenschar. Bild: Mark Schulze Steinen/Semperoper
Louise McClelland Jacobsen als Gerda und Georg Zeppenfeld als Rentier in der neuen „Schneekönigin“ der Semperoper.
Louise McClelland Jacobsen als Gerda und Georg Zeppenfeld als Rentier in der neuen „Schneekönigin“ der Semperoper. Bild: Mark Schulze Steinen/Semperoper
Georg Zeppenfeld als Schneekönigin, umgeben von Tänzerinnen.
Georg Zeppenfeld als Schneekönigin, umgeben von Tänzerinnen. Bild: Mark Schulze Steinen/Semperoper
Finster: Gerda in der Krähenschar.
Finster: Gerda in der Krähenschar. Bild: Mark Schulze Steinen/Semperoper
Kultur
Neue „Schneekönigin“ in Dresden: Dieser Duft der Kälte ist nur für Erwachsene!
Von Christian Schmidt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Als „The Snow Queen“ bringt die Semperoper eine Adaption des populären Andersen-Märchens auf Sachsens wichtigste Musiktheater-Bühne.

Kaum ist wenigstens auf der Bühne die Eiseskälte im Reich der Schneekönigin zu erwachsener Liebe dahingeschmolzen, schon geht es an der Garderobe ans Eingemachte. Im Gedränge rauer, wenngleich feingewandeter Ellbogen liefern sich Ungeduldige bissige Wortgefechte. Unwillkürlich fragt man sich: Hat die Botschaft von Hans Christian Andersens...
Mehr Artikel