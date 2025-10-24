Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Probe im Spinnbau: Zwischen offenen Türen und vielen Lügen – „Die Katze auf dem heißen Blechdach“

Alida Bohnen und Carsten Klemens bei einer Probe zum Stück „Die Katze auf dem heißen Blechdach“.
Alida Bohnen und Carsten Klemens bei einer Probe zum Stück „Die Katze auf dem heißen Blechdach“. Bild: Maurice Querner
Kultur
Probe im Spinnbau: Zwischen offenen Türen und vielen Lügen – „Die Katze auf dem heißen Blechdach“
Von Maurice Querner
Zwischen Whiskygläsern, Krücken und geschlossenen Türen entsteht in Chemnitz ein Drama von beklemmender Intensität. Carsten Knödler über seine neue Inszenierung.

Es geht um Türen. Immer wieder um Türen. Sollen sie geschlossen sein oder offen bleiben? Soll Maggie die Tür hinter sich zuziehen, wenn sie die Bühne verlässt? Montagabend im Spinnbau: Auf der großen Bühne wird geprobt. Noch sitzt der Text nicht sicher, noch sind die Abläufe nicht fließend. Aber dafür wird ja geprobt.
