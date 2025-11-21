Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Mitteilsam in Seattle: Tiffany Poon im Frühjahr in einem Youtube-Video vor ihrem Konzertdebüt in der größten Stadt des US-Bundesstaates Washington. Ein Markenzeichen ihrer Webauftritte ist ihre Authentizität.
Mitteilsam in Seattle: Tiffany Poon im Frühjahr in einem Youtube-Video vor ihrem Konzertdebüt in der größten Stadt des US-Bundesstaates Washington. Ein Markenzeichen ihrer Webauftritte ist ihre Authentizität. Bild: Tiffany Poon/Screenshot: FP
Der Robert-Schumann-Preis der Stadt Zwickau ist neben einer Medaille mit 10.000 Euro dotiert.
Der Robert-Schumann-Preis der Stadt Zwickau ist neben einer Medaille mit 10.000 Euro dotiert. Bild: Stadt Zwickau
Tiffany Poon ist Zwickau seit Langem verbunden: 2016 nahm sie am 17. Internationalen Schumann-Wettbewerb teil, 2022 gastierte sie zum Sinfoniekonzert und spielte das 1. Klavierkonzert von Johannes Brahms.
Tiffany Poon ist Zwickau seit Langem verbunden: 2016 nahm sie am 17. Internationalen Schumann-Wettbewerb teil, 2022 gastierte sie zum Sinfoniekonzert und spielte das 1. Klavierkonzert von Johannes Brahms. Bild: Ludmila Thiele
Schumannpreis für Tiffany Poon: Wie die junge Pianistin Klassik und Social Media virtuos verbindet
Von Torsten Kohlschein
Die Würdigung der erst 28-jährigen Musikerin aus Hongkong mit der renommierten Auszeichnung überrascht viele – und markiert einen Moment, in dem klassische Musik und digitale Nähe neu zusammenfinden.

Kann man das einen Aufbruch zu neuen Ufern nennen? Man kann. Am 6. November teilte die Stadt Zwickau mit, dass die Pianistin Tiffany Poon am kommenden Montag den Schumann-Preis 2025 erhält – die zweijährlich verliehene Ehrung der Geburtsstadt Robert Schumanns (1810-1856). Nicht jeder hatte sie auf dem Schirm. Noch größer dürfte das Staunen...
