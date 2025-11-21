Schumannpreis für Tiffany Poon: Wie die junge Pianistin Klassik und Social Media virtuos verbindet

Die Würdigung der erst 28-jährigen Musikerin aus Hongkong mit der renommierten Auszeichnung überrascht viele – und markiert einen Moment, in dem klassische Musik und digitale Nähe neu zusammenfinden.

Kann man das einen Aufbruch zu neuen Ufern nennen? Man kann. Am 6. November teilte die Stadt Zwickau mit, dass die Pianistin Tiffany Poon am kommenden Montag den Schumann-Preis 2025 erhält – die zweijährlich verliehene Ehrung der Geburtsstadt Robert Schumanns (1810-1856). Nicht jeder hatte sie auf dem Schirm. Noch größer dürfte das Staunen... Kann man das einen Aufbruch zu neuen Ufern nennen? Man kann. Am 6. November teilte die Stadt Zwickau mit, dass die Pianistin Tiffany Poon am kommenden Montag den Schumann-Preis 2025 erhält – die zweijährlich verliehene Ehrung der Geburtsstadt Robert Schumanns (1810-1856). Nicht jeder hatte sie auf dem Schirm. Noch größer dürfte das Staunen...