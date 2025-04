So könnte ein einstiger Kult-Radiomoderator aus Chemnitz der Weltmeister aller Bier-Feinschmecker werden

Karsten Zinsik, einst Aktivposten der sächsischen Indie-Musikszene, hat sich für die diesjährigen Weltmeisterschaften der Biersommeliers qualifiziert. Seine Motivation: vielfältige Braukultur.

Bei Karsten Zinsik ist nicht Hopfen und Malz verloren, sondern bei ihm ist es in besten Händen. Und was er daraus macht und wie er damit umgeht – das ist eine ganz besondere Kunst. Eine, die im Biertrinkerland Deutschland gar nicht so populär ist: Karsten Zinsik ist Biersommelier und wird demnächst an den Weltmeisterschaften seiner Profession...