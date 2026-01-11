MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Tatort „Die Schöpfung“ aus Köln: Auf ganz großer Bühne

Bild: Mark Frost
Bild: Mark Frost
Kultur
Tatort „Die Schöpfung“ aus Köln: Auf ganz großer Bühne
Von Matthias Zwarg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine Betrachtung zum „Tatort“ von Matthias Zwarg

In ihrem 94. Fall dürfen Max Ballauf und Freddy Schenk (manchmal ein bisschen zu routiniert: Klaus J. Behrendt und Dietmar Bär) gleich auf zwei ganz großen Bühnen agieren: auf denen der renovierungsbedürftigen Oper Köln und ihrer Ausweichspielstätte im Stadtteil Deutz. Dort wird Elly Zander, Mitarbeiterin der Requisite, erschossen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19:35 Uhr
4 min.
Auf Schnee folgen Eis und Glätte - Keine Schule in NRW
In der Nacht könnte Glatteis für Gefahr sorgen.
Wintersturm "Elli" ist gerade weg, da droht mit Tief "Gunda" neues Ungemach. Bundesweit kann es glatt werden auf Straßen. Die Bahn rechnet damit, diesmal von größeren Problemen verschont zu bleiben.
10.01.2026
3 min.
„Mordholz“: Wieso die Erzgebirgskrimi-Prominenz in wenigen Tagen ins Erzgebirge kommt und Fans schnell sein müssen
Mitten in Annaberg: die Erzgebirgskrimi-Stars Lara Mandoki, Kai Scheve und Teresa Weißbach (v. l.).
Publikumswirksame Vorpremieren der ZDF-Krimireihe hat es bereits zwei in Chemnitz gegeben: mit „Wintermord“ (gedreht in Oberwiesenthal) und „Die letzte Note“ (gedreht in Chemnitz). Nun folgt eine im Erzgebirge.
Katrin Kablau
14.12.2025
2 min.
„Tatort: Der Elektriker“ aus Wien: Ein spannendes Kammerspiel
Tatort-Kolumne der „Freien Presse“.
Eine Betrachtung zum „Tatort“ von Matthias Zwarg.
Matthias Zwarg
11.01.2026
3 min.
"Tatort"-Kommissare Ballauf und Schenk ermitteln in der Oper
Die Kommissare Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär) vermuten, dass der Täter zum Ensemble gehört.
Nach 14 Jahren Bauzeit soll die Kölner Oper nun bald wiedereröffnen - Grund genug, einen Sonntagskrimi dort spielen zu lassen. Der Fall bietet Ermittlungen in beeindruckender Kulisse.
Petra Albers, dpa
07:00 Uhr
4 min.
Blutspuren im Schnee: Spaziergängerinnen im Rabensteiner Wald schockiert
Spaziergänger entdeckten am Chemnitzer Stadtrand Blutspuren im Schnee.
An zwei Wegen durch den Rabensteiner Wald entdeckten Spaziergänger Blut im Schnee. Wohin die Spuren führten, und wie man sich in einem solchen Fall am besten verhält.
Erik Anke
19:36 Uhr
3 min.
Handballer dank Wolff in EM-Form: Sieg gegen Kroatien
Torhüter Andreas Wolff ist Deutschlands bester Mann bei der EM-Generalprobe gegen Kroatien.
Vier Tage vor dem EM-Auftakt gegen Österreich testen Deutschlands Handballer gegen ihren Angstgegner. Nach einer medaillenreifen ersten Halbzeit agiert vor allem Andreas Wolff weiter in Topform.
Jordan Raza, dpa
Mehr Artikel