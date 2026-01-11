Tatort „Die Schöpfung“ aus Köln: Auf ganz großer Bühne

Eine Betrachtung zum „Tatort“ von Matthias Zwarg

In ihrem 94. Fall dürfen Max Ballauf und Freddy Schenk (manchmal ein bisschen zu routiniert: Klaus J. Behrendt und Dietmar Bär) gleich auf zwei ganz großen Bühnen agieren: auf denen der renovierungsbedürftigen Oper Köln und ihrer Ausweichspielstätte im Stadtteil Deutz. Dort wird Elly Zander, Mitarbeiterin der Requisite, erschossen...