Tatort „Die Schöpfung“ aus Köln: Auf ganz großer Bühne

Kultur
Eine Betrachtung zum „Tatort“ von Matthias Zwarg
In ihrem 94. Fall dürfen Max Ballauf und Freddy Schenk (manchmal ein bisschen zu routiniert: Klaus J. Behrendt und Dietmar Bär) gleich auf zwei ganz großen Bühnen agieren: auf denen der renovierungsbedürftigen Oper Köln und ihrer Ausweichspielstätte im Stadtteil Deutz. Dort wird Elly Zander, Mitarbeiterin der Requisite, erschossen...
