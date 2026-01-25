Tatort „Wenn man nur einen retten könnte“ aus Bremen: Verstörend

Eine Betrachtung zum Tatort von Matthias Zwarg

Es gibt Psychologen, die sagen: Jeder hat irgendetwas. Der Bremer Tatort „Wenn man nur einen retten könnte“ scheint den Beweis dafür antreten zu wollen. Die Kommissarinnen Liv Moormann (Jasna Fritzi Bauer) und Linda Selb (Luise Wolfram) verbergen das Helfersyndrom, das angeblich, so Moormann, alle Polizisten haben, geschickt hinter...