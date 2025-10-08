Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Tik-Tok-Trend erreicht Chemnitz: Pudding essen mit der Gabel

Der "Pudding-essen-mit-Gabel-Trend" ist momentan ein Phänomen in den sozialen Medien.
Der "Pudding-essen-mit-Gabel-Trend" ist momentan ein Phänomen in den sozialen Medien. Bild: Henni Henrion
Der "Pudding-essen-mit-Gabel-Trend" ist momentan ein Phänomen in den sozialen Medien.
Der "Pudding-essen-mit-Gabel-Trend" ist momentan ein Phänomen in den sozialen Medien. Bild: Henni Henrion
Kultur
Tik-Tok-Trend erreicht Chemnitz: Pudding essen mit der Gabel
Von Henni Henrion
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Erst ein Witz, dann ein Trend: In immer mehr Städten treffen sich Menschen, um Pudding mit der Gabel zu essen. Was hinter der kuriosen Aktion steckt – und warum sie vielen guttut.

Es ist völlig absurd. Ich laufe wie eine Agentin auf einer Spezialoperation an einem nasskalten Sonntag im Oktober über den Kaßberg. Wenn ich mich jetzt aus heiterem Himmel einer Taschenkontrolle unterziehen müsste, würde ich vermutlich mit dem Kontrolleur um die Wette lachen. Denn ich marschiere mit einem Pudding und einer Gabel in der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.10.2025
3 min.
Mittweida isst Pudding mit Gabeln: Süßer Trend bringt Hunderte zusammen
Maximilian Schulze und Karl Friedrich Kraut bei „Pudding mit Gabel essen“.
Der Technikumplatz in Mittweida füllte sich jetzt mit hunderten Menschen. Der Grund war ein gemeinsames Puddingessen. Die Voraussetzung: Genutzt werden Gabeln statt Löffel.
Alisa Marcinkowski
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
08.10.2025
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
23:02 Uhr
2 min.
Rekordsieg für Rangnick - Niederlande souverän
Ralf Rangnick feierte einen Sieg mit Österreich.
Ralf Rangnick verfolgt Österreichs Tor-Spektakel mit einem Spezialschuh - der WM 2026 ist der deutsche Coach mit seinem Team nun ganz nah. Gleiches gilt für die Niederlande und Kroatien.
22:57 Uhr
2 min.
Russisches Militär räumt Absturz von Kampfjet ein
Russland setzt die MiG-31 intensiv im Krieg gegen die Ukraine ein. (Archivbild)
Russland setzt im Krieg gegen die Ukraine dank seiner Kampfjets auch auf seine Luftüberlegenheit. Nun muss das russische Militär einen schmerzhaften Verlust eingestehen.
28.09.2025
4 min.
Netztrend: Hunderte essen gemeinsam Pudding mit Gabel
Gen Z bricht beim Puddingessen mit Konventionen: Statt eines Löffels benutzen sie eine Gabel. (Symbolbild)
Pudding mit der Gabel essen – klingt verrückt? In Hannover treffen sich über 1.000 Menschen, um das gemeinsam zu tun. Was steckt hinter dem Social-Media-Trend? Und was verrät er über die Generation Z?
Judith Bootsmann, Thomas Strünkelnberg (Text) und Moritz Frankenberg (Foto), dpa
Mehr Artikel