Tik-Tok-Trend erreicht Chemnitz: Pudding essen mit der Gabel

Erst ein Witz, dann ein Trend: In immer mehr Städten treffen sich Menschen, um Pudding mit der Gabel zu essen. Was hinter der kuriosen Aktion steckt – und warum sie vielen guttut.

Es ist völlig absurd. Ich laufe wie eine Agentin auf einer Spezialoperation an einem nasskalten Sonntag im Oktober über den Kaßberg. Wenn ich mich jetzt aus heiterem Himmel einer Taschenkontrolle unterziehen müsste, würde ich vermutlich mit dem Kontrolleur um die Wette lachen. Denn ich marschiere mit einem Pudding und einer Gabel in der...