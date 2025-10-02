Mittweida isst Pudding mit Gabeln: Süßer Trend bringt Hunderte zusammen

Mittweida
Der Technikumplatz in Mittweida füllte sich jetzt mit hunderten Menschen. Der Grund war ein gemeinsames Puddingessen. Die Voraussetzung: Genutzt werden Gabeln statt Löffel.
Es ist 13 Uhr, als die ersten Studierenden mit Gabeln in der Hand auf den Technikumplatz strömen. „Das findet ja wirklich statt“, sagt ein junger Mann, zeigt belustigt auf die Gabeln seiner Mitstudenten. Ein paar ältere Passanten sehen mehrfach hin, ehe sie weiterziehen. Viele zeigen Interesse, andere rümpfen die Nase.
