Über das Menschliche hinter den Millionenwerten: Die etwas andere Ausstellung zum Malerstar Gerhard Richter

Kultur
Im 20. Jahr seines Bestehens öffnet das Dresdner Gerhard-Richter-Archiv seine Depotschränke und stellt eine Auswahl in einer kleinen, aber feinen Kabinettausstellung im Albertinum vor. Die Objekte vom Faltbeutel bis zur Briefmarke erzählen vom Malergenie genauso wie von der Arbeit des Archivs.
Gerhard Richter ist fraglos ein Phänomen in der Kunstwelt. Seit anderthalb Jahrzehnten führt der 93-Jährige unverändert den sogenannten Kunstkompass an, der die gefragtesten lebenden Künstler auf der ganzen Welt auflistet. Dass mit diesem Ranking auch die Preise gemeint sind, zu denen Richters Werke gehandelt werden, gehört zu den...
