  Über das Menschliche hinter den Millionenwerten: Die etwas andere Ausstellung zum Malerstar Gerhard Richter

Blick in die Ausstellung „20 Jahre Gerhard Richter Archiv“.
Blick in die Ausstellung „20 Jahre Gerhard Richter Archiv“. Bild: David Pinzer
Der Künstler Gerhard Richter.
Der Künstler Gerhard Richter. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Vom Beutel mit Farbfeldern nach Richter bis zu Umschlagsgestaltungen mit seinen Werken wird alles gesammelt, was in 100 Jahren relevant sein könnte.
Vom Beutel mit Farbfeldern nach Richter bis zu Umschlagsgestaltungen mit seinen Werken wird alles gesammelt, was in 100 Jahren relevant sein könnte. Bild: David Pinzer
Auch ein von Gerhard Richter gestaltetes Porzellanservice gibt es: die Edition Obelisco aus dem Jahr 1992.
Auch ein von Gerhard Richter gestaltetes Porzellanservice gibt es: die Edition Obelisco aus dem Jahr 1992. Bild: David Pinzer
Kultur
Über das Menschliche hinter den Millionenwerten: Die etwas andere Ausstellung zum Malerstar Gerhard Richter
Von Christian Schmidt
Im 20. Jahr seines Bestehens öffnet das Dresdner Gerhard-Richter-Archiv seine Depotschränke und stellt eine Auswahl in einer kleinen, aber feinen Kabinettausstellung im Albertinum vor. Die Objekte vom Faltbeutel bis zur Briefmarke erzählen vom Malergenie genauso wie von der Arbeit des Archivs.

Gerhard Richter ist fraglos ein Phänomen in der Kunstwelt. Seit anderthalb Jahrzehnten führt der 93-Jährige unverändert den sogenannten Kunstkompass an, der die gefragtesten lebenden Künstler auf der ganzen Welt auflistet. Dass mit diesem Ranking auch die Preise gemeint sind, zu denen Richters Werke gehandelt werden, gehört zu den...
Mehr Artikel