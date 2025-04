Warten auf die Auferstehung: Zschorlauer Passionsspiel feiert Comeback mit mehr als 200 Mitwirkenden

Mit der Inspiration aus Roman Brandstaetters Werk und einer eigens komponierten Musik überrascht das Zschorlauer Passionsspiel mit einer modernen und tiefgründigen Adaption der biblischen Erzählung.

Es ist Samstagmittag, und trotzdem wird es rund um die Oberschule in Zschorlau lebendig. Mehr als hundert Frauen, Männer und Kinder treffen nach und nach ein, um für das diesjährige österliche Passionsspiel zu proben. Sie tragen sich in lange Listen am Eingang ein, warten geduldig in der kleinen Turnhalle, bis die Proben beginnen. Regisseur...