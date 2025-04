Wenn der Nischel verschwindet: Neue Kurzkrimis aus der Kulturhauptstadt

Es begann mit einem Krimiwettbewerb 2024 und mündete jetzt in zwei neue Bücher: Neben Mord und Totschlag setzen sie Chemnitz in Szene und zeigen erstaunlichen Einfallsreichtum. Den Marx-Kopf schauen Sie nach der Lektüre mit anderen Augen an!

Tote, wohin man geht in dieser Stadt: am Schloßteich, im Schloßteich, im Wasserschloßgraben, im Heckert-Gebiet, auf dem Theaterplatz, im Tietz ... Und was erst am Marx-Monument, dem Nischel, so los ist! Was sich die rund 60 Autorinnen und Autoren in den zwei neuen Büchern des Chemnitzer Paperento-Verlages ausgedacht haben in ihren Kurzkrimis...