Wenn Influencer auf Piranhas treffen: Diese Kandidaten kämpfen bei neuen „7 vs. Wild“-Folgen im Amazonas ums „Überleben“

„7 vs. Wild“ startet im Oktober 2025 mit Staffel 5 – diesmal im Amazonas. Der Cast: von Outdoor-Profis bis Tiktok-Faces. Fans sehen das Reality-Survival-Formatkritisch durchaus kritisch.

Mit der fünften Staffel von „7 vs. Wild“ packen sieben Abenteurer und Abenteurerinnen ab dem 7. Oktober 2025 ihre sieben Gegenstände – diesmal tief hinein in den Amazonas-Regenwald, so die Ankündigung von Produzent Calivision Network.