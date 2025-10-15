Wie MTV das Musikfernsehen erfand – und warum es jetzt verschwindet

Paramount stellt die MTV-Musikkanäle in Europa ein. Von „Video Killed the Radio Star“ bis „Thriller“: Wie Musikvideos zur Kunstform wurden – und warum manche an eine digitale Wiedergeburt glauben.

„Video Killed the Radio Star" von den Buggles – der Titel des allerersten Clips, den MTV am 1. August 1981 in den USA sendete, war programmatisch. Denn das „Music Television" revolutionierte nicht nur die Popmusik, sondern auch, wie sie gesehen, erinnert und konsumiert wurde. Musik bekam ein neues Gesicht, Pop wurde zum bewegten Bild.