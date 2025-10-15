Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Wie MTV das Musikfernsehen erfand – und warum es jetzt verschwindet

Trevor Horn von der britischen Band The Buggles im Clip „Video Killed the Radio Star“. Es war das erste Video, das MTV sendete.
Trevor Horn von der britischen Band The Buggles im Clip „Video Killed the Radio Star“. Es war das erste Video, das MTV sendete. Bild: imago images/Everett Collection
Wie MTV das Musikfernsehen erfand – und warum es jetzt verschwindet
Von Maurice Querner
Paramount stellt die MTV-Musikkanäle in Europa ein. Von „Video Killed the Radio Star“ bis „Thriller“: Wie Musikvideos zur Kunstform wurden – und warum manche an eine digitale Wiedergeburt glauben.

„Video Killed the Radio Star“ von den Buggles – der Titel des allerersten Clips, den MTV am 1. August 1981 in den USA sendete, war programmatisch. Denn das „Music Television“ revolutionierte nicht nur die Popmusik, sondern auch, wie sie gesehen, erinnert und konsumiert wurde. Musik bekam ein neues Gesicht, Pop wurde zum bewegten Bild....
