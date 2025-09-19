Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Wismut-Roman „Rummelplatz“: Die Tragödie des Autors Werner Bräunig und wie sein Sohn die schlimme Zeit erlebte

Werner Bräunig 1970 in Halle, sechs Jahre vor seinem Tod.
Werner Bräunig 1970 in Halle, sechs Jahre vor seinem Tod. Bild: Gerald Große/Archiv
Kultur
Wismut-Roman „Rummelplatz“: Die Tragödie des Autors Werner Bräunig und wie sein Sohn die schlimme Zeit erlebte
Redakteur
Von Erik Kiwitter
Knapp 50 Jahre nach dem frühen Tod von Werner Bräunig kommt jetzt in Chemnitz eine Oper auf die Bühne, die an seinen berühmten und unvollendeten Wismut-Roman „Rummelplatz“ angelehnt ist. Das Stück kann nur ein Drama sein.

Werner Bräunig wollte nicht unter die Erde. Einem Freund hatte er einmal erzählt, dass seine Asche in einen Fluss gestreut werden soll. Vielleicht hat er die Saale gemeint, die sich fast 30 Kilometer durch Halle schlängelt, wo Bräunig viele Jahre gelebt hat. Aber sein Wunsch hat sich nicht erfüllt. Am Ende stimmte nicht einmal der Name auf...
