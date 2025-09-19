Wismut-Roman „Rummelplatz“: Die Tragödie des Autors Werner Bräunig und wie sein Sohn die schlimme Zeit erlebte

Kultur
Knapp 50 Jahre nach dem frühen Tod von Werner Bräunig kommt jetzt in Chemnitz eine Oper auf die Bühne, die an seinen berühmten und unvollendeten Wismut-Roman „Rummelplatz“ angelehnt ist. Das Stück kann nur ein Drama sein.
Werner Bräunig wollte nicht unter die Erde. Einem Freund hatte er einmal erzählt, dass seine Asche in einen Fluss gestreut werden soll. Vielleicht hat er die Saale gemeint, die sich fast 30 Kilometer durch Halle schlängelt, wo Bräunig viele Jahre gelebt hat. Aber sein Wunsch hat sich nicht erfüllt. Am Ende stimmte nicht einmal der Name auf...
