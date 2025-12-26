Kleinertz, Tiger, Rummelplatz: Die spannendsten Reportagen 2025

„Freie Presse“-Reporterinnen und Reporter recherchierten auf dem Chemnitzer Schlüpfermarkt, begleiteten einen spektakulären Mordprozess und brachten die betrügerischen Machenschaften eines Eismanns ans Licht. Lesen Sie hier unsere packendsten Reportagen des Jahres 2025.
Auf dem Schlüpfermarkt
Jeden ersten Montag im Monat ist Schlüpfermarkt in Chemnitz. Ein Markt, der seit über dreißig Jahren existiert. Ein fester Termin. Hier gibt es günstige Wäsche, Strümpfe, Textilen. Was hat er mit Italien zu tun?
Der Eismann
Der Eismann von Flöha hat sich mit seinem Eiscafé einen Namen gemacht. Er hat mit seinen Aktionen immer wieder für Aufsehen gesorgt. Dann verschwand er plötzlich.
„Rummelplatz“ Wismut
Der Autor Werner Bräunig schrieb über die wilden ersten Wismut-Jahre einen Roman namens „Rummelplatz“. Knapp 50 Jahre nach Bräunigs frühem Tod kommt in Chemnitz eine Oper auf die Bühne, die diese Geschichte erzählt. Das Stück kann nur ein Drama sein.
Die „Huss-Schule“ im Erzgebirge
Der Verein Wurzelwerk Neudorf betreute im Verborgenen eine Lerngemeinschaft, wollte aber raus aus der Grauzone. Dafür stellten die Mitglieder im Frühjahr Pläne vor – an einem mit Bedacht gewählten Ort.
Allein unter Tigern
Die „Tigerqueen“ Carmen Zander trat in den größten Manegen der Welt auf. Dann ist sie mit ihren Tigern gestrandet, irgendwo bei Leipzig.
Die Ermordung des Herzspezialisten Klaus Kleinertz
Der Herzspezialist Klaus Kleinertz war Millionär und starb 2024 gewaltsam in seinem Bett. Seine neue Ehefrau sowie zwei ihrer Angestellten wurden im April wegen gemeinschaftlichen Mordes verurteilt. Alles wegen der Millionen, die der reiche Arzt besaß. Über den Fall erschienen mehrere Beiträge. Demnächst entscheidet der Bundesgerichtshof über die Revisionsanträge und damit über die Rechtskraft des Urteils.
Die Wanderer vom Postelberg
Vor 80 Jahren brachten tschechische Soldaten in der Kleinstadt Postoloprty mindestens 763 Deutsche um. Lange wurde geschwiegen. Doch die Erinnerungskultur in Tschechien verändert sich.