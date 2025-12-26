Kleinertz, Tiger, Rummelplatz: Die spannendsten Reportagen 2025

„Freie Presse“-Reporterinnen und Reporter recherchierten auf dem Chemnitzer Schlüpfermarkt, begleiteten einen spektakulären Mordprozess und brachten die betrügerischen Machenschaften eines Eismanns ans Licht. Lesen Sie hier unsere packendsten Reportagen des Jahres 2025.

Auf dem Schlüpfermarkt

Auf dem Schlüpfermarkt in Chemnitz gibt es Wäsche für drunter und drüber. Bild: Mark Frost Auf dem Schlüpfermarkt in Chemnitz gibt es Wäsche für drunter und drüber. Bild: Mark Frost

Chemnitz, Flöha, Aue, Zwickau, Erzgebirge. Jeden ersten Montag im Monat ist Schlüpfermarkt in Chemnitz. Ein Markt, der seit über dreißig Jahren existiert. Ein fester Termin. Hier gibt es günstige Wäsche, Strümpfe, Textilen. Was hat er mit Italien zu tun?

Der Eismann

Aus diesem Überseecontainer heraus wollte der Eismann Eis verkaufen. Im Mai wurde der Container abtransportiert. Bild: Matthias Behrend Aus diesem Überseecontainer heraus wollte der Eismann Eis verkaufen. Im Mai wurde der Container abtransportiert. Bild: Matthias Behrend

Der Eismann von Flöha hat sich mit seinem Eiscafé einen Namen gemacht. Er hat mit seinen Aktionen immer wieder für Aufsehen gesorgt. Dann verschwand er plötzlich.

„Rummelplatz“ Wismut

Claus Bräunig. Bild: Sammlung Claus Bräunig Claus Bräunig. Bild: Sammlung Claus Bräunig

Der Autor Werner Bräunig schrieb über die wilden ersten Wismut-Jahre einen Roman namens „Rummelplatz“. Knapp 50 Jahre nach Bräunigs frühem Tod kommt in Chemnitz eine Oper auf die Bühne, die diese Geschichte erzählt. Das Stück kann nur ein Drama sein.

Die „Huss-Schule“ im Erzgebirge

Umstrittenenes Schulprojekt in Neudorf im Erzgebirge. Bild: Uwe Mann Umstrittenenes Schulprojekt in Neudorf im Erzgebirge. Bild: Uwe Mann

Der Verein Wurzelwerk Neudorf betreute im Verborgenen eine Lerngemeinschaft, wollte aber raus aus der Grauzone. Dafür stellten die Mitglieder im Frühjahr Pläne vor – an einem mit Bedacht gewählten Ort.

Allein unter Tigern

Carmen Zander hält eine größere Anzahl von Tigern auf ihrem Betriebsgelände bei Dölzig im Westen von Leipzig. Bild: Ulf Dahl Carmen Zander hält eine größere Anzahl von Tigern auf ihrem Betriebsgelände bei Dölzig im Westen von Leipzig. Bild: Ulf Dahl

Die „Tigerqueen“ Carmen Zander trat in den größten Manegen der Welt auf. Dann ist sie mit ihren Tigern gestrandet, irgendwo bei Leipzig.

Die Ermordung des Herzspezialisten Klaus Kleinertz

Klaus Kleinertz. Bild: Hagen Hartwig Klaus Kleinertz. Bild: Hagen Hartwig

Der Herzspezialist Klaus Kleinertz war Millionär und starb 2024 gewaltsam in seinem Bett. Seine neue Ehefrau sowie zwei ihrer Angestellten wurden im April wegen gemeinschaftlichen Mordes verurteilt. Alles wegen der Millionen, die der reiche Arzt besaß. Über den Fall erschienen mehrere Beiträge. Demnächst entscheidet der Bundesgerichtshof über die Revisionsanträge und damit über die Rechtskraft des Urteils.

Die Wanderer vom Postelberg

Der Gedenkmarsch in den Saazer Hopfenfeldern. Bild: Oliver Hach Der Gedenkmarsch in den Saazer Hopfenfeldern. Bild: Oliver Hach

Vor 80 Jahren brachten tschechische Soldaten in der Kleinstadt Postoloprty mindestens 763 Deutsche um. Lange wurde geschwiegen. Doch die Erinnerungskultur in Tschechien verändert sich.