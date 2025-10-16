Zigaretten weg, Bürostuhl her: Wie ungesund ist Sitzen wirklich?

Kultur
Rauchfrei seit Mai – doch kaum ist die Zigarette passé, sitzt die Autorin im Büro und hört: „Sitzen ist das neue Rauchen.“ Was stimmt an diesem Satz? Ein Experte und neue Studienergebnisse klären auf.
Im Mai dieses Jahres veränderten sich für mich gleich zwei große Dinge: Ich trat meine neue Stelle bei der „Freien Presse“ an – und ich hörte nach fast 20 Jahren endlich mit dem Rauchen auf. Seitdem genieße ich durch das eine Chemnitz und durch das andere huste ich weniger.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.