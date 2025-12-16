Zum Tod der Schmidt-Rottluff-Preisträgerin Núria Quevedo: Beten in kargen Landschaften

Die spanische Künstlerin, die in der DDR eine gewichtige Größe war, ist am Montag in Alt-Stralau beigesetzt worden. 2023 hatte sie den Kunstpreis zu Ehren von Karl Schmidt-Rottluff erhalten.

Es ist einer der kleineren und sehr alten Friedhöfe in Berlin, idyllisch auf einer Halbinsel an der Spree gelegen. Etwa 80 Menschen sind gekommen, um der seit 1952 in Deutschland lebenden spanischen Künstlerin Núria Quevedo die letzte Ehre zu erweisen, darunter die Künstler Sabine Herrmann und Wolfgang Leber, die Autoren Volker Braun, Richard... Es ist einer der kleineren und sehr alten Friedhöfe in Berlin, idyllisch auf einer Halbinsel an der Spree gelegen. Etwa 80 Menschen sind gekommen, um der seit 1952 in Deutschland lebenden spanischen Künstlerin Núria Quevedo die letzte Ehre zu erweisen, darunter die Künstler Sabine Herrmann und Wolfgang Leber, die Autoren Volker Braun, Richard...