Atommülllager: Wachsamkeit statt Widerstand

Kommentar
Deutschland sucht einen Ort fürs strahlende Erbe. Doch sind Garantien für eine Million Jahre nicht wirklich vorstellbar.
Deutschland schrumpft, zumindest auf der Karte jener Sucher, die bis 2046 einen Standort benennen sollen, an dem Deutschlands Vermächtnis aus dem Kernkraft-Zeitalter im Untergrund verschlossen wird. Auf eine Million Jahre sicher sollen 1900 Castorbehälter mit strahlendem Inhalt verstaut werden. Da niemand wirklich Garantien für solche...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.