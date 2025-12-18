Die Besten, Schönsten, Größten: Warum wir zum Jahresende alles in Listen packen

Musik, Bücher, Hundehaarbürsten – jetzt wird wieder alles von jedem bewertet und das Ergebnis unters Volk gebracht. Muss das sein? Unser Autor liebt Listen — aber nur die guten.

Schlimm sind Statistiken. Wenn mir meine Streaming App sagt, welche Musik ich 2025 am liebsten gehört habe, ist das für mich so spannend wie der Blick in meinen Kühlschrank. Überraschung: Ist genau das drin, was ich mag! Käse und Karotten. Kehlani und Kendrick Lamar. Spotify Wrapped: langweilig, weil nur ein cool verpackter... Schlimm sind Statistiken. Wenn mir meine Streaming App sagt, welche Musik ich 2025 am liebsten gehört habe, ist das für mich so spannend wie der Blick in meinen Kühlschrank. Überraschung: Ist genau das drin, was ich mag! Käse und Karotten. Kehlani und Kendrick Lamar. Spotify Wrapped: langweilig, weil nur ein cool verpackter...