Kolumne „Im Osten was Neues“: Im Porsche brutal knapp bei Kasse

Andere Marken, anderer Fahrstil: Auf deutschen Autobahnen wird man zu interessanten Beobachtungen genötigt. Unser Autor ist von Chemnitz nach Stuttgart gefahren - eine Fahrt zwischen Ost und West.

Die Nervosität in der deutschen Automobilbranche hat sich endgültig auf ihre Kunden übertragen. Zumindest im Westen. Eigentlich wollte ich nur ganz gemütlich zu meinen Eltern fahren. Aber ganz gemütlich geht nicht mehr. Gleich hinter Hof fängt es an, in Baden-Württemberg wird‘s richtig nervig. Woher kommt dieser Drang, am Heck des...