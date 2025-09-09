Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Mit mehr Freundlichkeit zu einem Hautarzt-Termin.
Mit mehr Freundlichkeit zu einem Hautarzt-Termin. Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Mit mehr Freundlichkeit zu einem Hautarzt-Termin.
Mit mehr Freundlichkeit zu einem Hautarzt-Termin. Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Meinung
Kommentar
Mehr Freundlichkeit beim Arzt, bitte!
Redakteur
Von Katrin Saft
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Gesundheits-Newsletter der „Freien Presse“ liefert jede Woche einen Überblick über die wichtigsten Gesundheitsthemen in Sachsen - heute mit einer Umfrage zum Thema aggressive Patienten.

In vielen Arztpraxen hängen heute Schilder, die mehr oder weniger deutlich darauf hinweisen, dass Patienten ihren Frust nicht am Tresen ablassen sollen. Denn die Aggressivität gegenüber medizinischem Personal nimmt zu. Auch ich habe eine solche Situation erlebt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:10 Uhr
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
Von Katrin Saft
2 min.
06.08.2025
2 min.
Bald immer zuerst zum Hausarzt? „Quicklebendig“ hat Patienten dazu befragt
Meinung
Redakteur
Der Gesundheits-Newsletter der „Freien Presse“ liefert jede Woche einen Überblick über die wichtigsten Gesundheitsthemen in Sachsen. Diesmal in „quicklebendig“: eine Patientenabstimmung zum Primärarztmodell.
Katrin Saft
09.09.2025
4 min.
Rundumservice statt Putzen und Kochen: Ehepaar aus dem Erzgebirge fühlt sich im neuen Zuhause sichtlich wohl
Renate und Dieter Pfeifer haben ein gemeinsames Hobby: Computerspiele.
Renate und Dieter Pfeifer haben sich bewusst für das Betreute Wohnen entschieden. In Marienberg müssen sie sich um kaum etwas kümmern, langweilig wird den beiden trotzdem nicht.
Georg Müller
Von Katrin Saft
2 min.
12.08.2025
2 min.
Sollen Kinder wieder zentral in der Schule geimpft werden?
Meinung
Redakteur
Impfen zentral in der Schule?
„Quicklebendig“, der Gesundheits-Newsletter der „Freien Presse“, liefert jede Woche einen Überblick über die wichtigsten Gesundheitsthemen in Sachsen. Diesmal geht es um ein polarisierendes Thema.
Katrin Saft
12:15 Uhr
2 min.
Herzgesundheit: So geht Herzvorsorge - spätestens ab 50
Wertvolle Werte: Im Elektrokardiogramm (EKG) können Herzrhythmusstörungen erkannt werden.
Bluthochdruck, Cholesterin, EKG: Ab einem Alter von 35 Jahren empfiehlt die Deutsche Herzstiftung regelmäßige Checks, um Herzkrankheiten vorzubeugen. Was dabei besonders wichtig ist.
12:15 Uhr
2 min.
Produkthaftung soll auch für KI und Software-Fehler gelten
Für viele Menschen in Deutschland ist Künstliche Intelligenz (KI) längst Teil ihres Arbeitsalltags. (Symbolbild)
Wer haftet, wenn bei Online-Käufen der Hersteller nicht greifbar ist oder ein Produkt durch Upcycling verändert wird? Ein Entwurf passt die Regeln zur Produkthaftung nach europäischen Vorgaben an.
Mehr Artikel