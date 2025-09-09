Mehr Freundlichkeit beim Arzt, bitte!

Der Gesundheits-Newsletter der „Freien Presse“ liefert jede Woche einen Überblick über die wichtigsten Gesundheitsthemen in Sachsen - heute mit einer Umfrage zum Thema aggressive Patienten.

In vielen Arztpraxen hängen heute Schilder, die mehr oder weniger deutlich darauf hinweisen, dass Patienten ihren Frust nicht am Tresen ablassen sollen. Denn die Aggressivität gegenüber medizinischem Personal nimmt zu. Auch ich habe eine solche Situation erlebt.