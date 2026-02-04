Sachsen beschließt Bildungsurlaub: Warum fühlt sich das nicht wie ein Sieg an?

Kommentar
Neben Bayern war Sachsen das letzte Bundesland, in dem es bislang noch keinen Bildungsurlaub gab. Also bezahlte Freistellung für Weiterbildung. Ist der Kompromiss die damit verbundenen Schmerzen Wert?
Die Liste der mehr als 60 Unterstützer des Bildungsurlaubs ist eindrucksvoll. Neben Parteien und Sozialverbänden finden sich darauf zum Beispiel auch der Landesfeuerwehrverband, der Landessportbund, der Landesfrauenrat, die Gewerkschaft der Polizei. Mehr gesellschaftliche Vielfalt geht kaum. 55.000 Unterschriften wurden gesammelt. Die...
