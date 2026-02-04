MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Zum Start der Kampagne pro Bildungsurlaub 2018 in Zwickau war Sabine Zimmermann (r.) noch bei den Linken.
Zum Start der Kampagne pro Bildungsurlaub 2018 in Zwickau war Sabine Zimmermann (r.) noch bei den Linken. Bild: R. Köhler/Archiv
Zum Start der Kampagne pro Bildungsurlaub 2018 in Zwickau war Sabine Zimmermann (r.) noch bei den Linken.
Zum Start der Kampagne pro Bildungsurlaub 2018 in Zwickau war Sabine Zimmermann (r.) noch bei den Linken. Bild: R. Köhler/Archiv
Meinung
Kommentar
Sachsen beschließt Bildungsurlaub: Warum fühlt sich das nicht wie ein Sieg an?
Redakteur
Von Frank Hommel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Neben Bayern war Sachsen das letzte Bundesland, in dem es bislang noch keinen Bildungsurlaub gab. Also bezahlte Freistellung für Weiterbildung. Ist der Kompromiss die damit verbundenen Schmerzen Wert?

Die Liste der mehr als 60 Unterstützer des Bildungsurlaubs ist eindrucksvoll. Neben Parteien und Sozialverbänden finden sich darauf zum Beispiel auch der Landesfeuerwehrverband, der Landessportbund, der Landesfrauenrat, die Gewerkschaft der Polizei. Mehr gesellschaftliche Vielfalt geht kaum. 55.000 Unterschriften wurden gesammelt. Die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19.01.2026
7 min.
„Die hätten uns eiskalt über den Tisch gezogen“: Wagenknechts Vertraute Sabine Zimmermann zum Abschied aus dem Landtag über CDU-Chef Kretschmer und das BSW
Legt am Dienstag ihr Landtagsmandat nieder: BSW-Fraktionschefin Sabine Zimmermann.
Am Dienstag legt BSW-Fraktionschefin Sabine Zimmermann ihr Landtagsmandat nieder. Im Interview spricht sie über Sachsens Ministerpräsidenten, die beste Entscheidung und den größten Fehler ihrer Laufbahn - und über ihre Gesundheit.
Tino Moritz
17:43 Uhr
2 min.
EU-Politiker: Orban instrumentalisiert Prozess gegen Maja T.
Der deutsche EU-Politiker Martin Schirdewan verfolgte das Verfahren gegen Maja T. in Ungarn vor Ort mit.
Das Urteil gegen Maja T. sorgt für Kritik: Deutsche EU-Politiker werfen der ungarischen Regierung vor, mit dem Prozess gezielt Stimmung zu machen.
Von Frank Hommel
3 min.
03.02.2026
3 min.
Kommentar zu neuen Einschränkungen der Bahn in Richtung Chemnitz: Nicht gerade ein schlauer Zug
Meinung
Redakteur
Zug der MRB in Dresden Hauptbahnhof. Manches an Kritik an der Bahn ist überzogen. Aber leider nicht alles.
Nicht jede Schmäh-Kritik an den Zuständen bei der Bahn ist angemessen. Aber die Kommunikation der Sperrung des Dresdner Hauptbahnhofs aus Richtung Chemnitz macht selbst nachsichtigste Fahrgäste ratlos.
Frank Hommel
03.02.2026
4 min.
Neues Vier-Sterne-Hotel im Erzgebirge: Wolkensteins Bürgermeister sieht Tourismus auf Erfolgskurs
Wolkensteins Bürgermeister Wolfram Liebing freut sich auf die Neueröffnung des Pawlow-Hotels in Warmbad.
In Warmbad entsteht ein neues Vier-Sterne-Hotel. Zudem wird im Wolkensteiner Ortsteil die Therme erweitert. Bürgermeister Wolfram Liebing über touristische Leuchttürme in Zeiten klammer Kassen.
Georg Müller
02.02.2026
4 min.
Infusionen statt Konfetti: Reiterhof-Frau verpasst nach Unfall den Straßenfasching in Meerane
Der Mercedes von Franziska Pfitzner landete auf der B 175 in Waldenburg bei einem Unfall auf dem Dach.
Mit einem leichten Schädel-Hirn-Trauma hat Franziska Pfitzner drei Tage im Krankenhaus verbracht. Nach dem Crash in Waldenburg richtet sie emotionale Worte an die Ersthelfer: „Fühlt euch gedrückt.“
Holger Frenzel
17:40 Uhr
4 min.
Draisaitl und Schmid Fahnenträger bei Eröffnungsfeier
Eishockey-Superstar Leon Draisaitl war schon Deutschlands Sportler des Jahres. (Archivbild)
Die Wahl ist gefallen: Leon Draisaitl und Katharina Schmid tragen bei der Olympia-Eröffnung die deutsche Fahne. Bei der Abstimmung gab es eine Rekordbeteiligung für Winterspiele.
Mehr Artikel