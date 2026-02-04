Sachsen führt ab 2027 Rechtsanspruch auf Bildungszeit ein - Sieben Abweichler in der CDU

Mit großer Unterstützung aus drei Oppositionsfraktionen erhielt der CDU/SPD-Kompromiss zur bezahlten Freistellung von Beschäftigten die erforderliche Mehrheit im Landtag.

Ab 2027 besteht für knapp zwei Millionen Beschäftigte in Sachsen grundsätzlich Anspruch auf jährlich drei Tage bezahlte Freistellung für Weiterbildung. Der Landtag beschloss am Mittwoch einen entsprechenden Gesetzentwurf. Wegen des bis zuletzt anhaltenden Widerstands aus der Wirtschaft sowie der grundsätzlich fehlenden Mehrheit für die...