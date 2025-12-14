Weg mit den Tarifgrenzen! Wie Chemnitz beim ÖPNV von Ostsachsen lernen sollte

Kommentar
Mit dem Deutschlandticket hat die Kleinstaaterei der Verkehrsverbünde zum Teil ihren Schrecken verloren. Fusionen sind trotzdem sinnvoll - doch regionale Interessen dürfen nicht unter die Räder kommen.
Es ist absurd: Die grenzenlose Freiheit des Deutschlandtickets endet, so bald man als Reisender mit einem Fahrrad in den Zug einsteigt. Der Verkehrsverbund Mittelsachsen bietet zwar eine Zusatzoption zur Fahrradmitnahme, doch die reicht nur bis zur Tarifgrenze. Wer also von Chemnitz nach Dresden will, muss jedes Mal zusätzlich für 7 Euro ein...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.