Mit Fahrrad in den Zug? Das scheitert beim Deutschlandticket zwischen Chemnitz und Dresden an den Tarifgrenzen.
Mit Fahrrad in den Zug? Das scheitert beim Deutschlandticket zwischen Chemnitz und Dresden an den Tarifgrenzen. Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Mit Fahrrad in den Zug? Das scheitert beim Deutschlandticket zwischen Chemnitz und Dresden an den Tarifgrenzen.
Mit Fahrrad in den Zug? Das scheitert beim Deutschlandticket zwischen Chemnitz und Dresden an den Tarifgrenzen. Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Meinung
Kommentar
Weg mit den Tarifgrenzen! Wie Chemnitz beim ÖPNV von Ostsachsen lernen sollte
Redakteur
Von Oliver Hach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit dem Deutschlandticket hat die Kleinstaaterei der Verkehrsverbünde zum Teil ihren Schrecken verloren. Fusionen sind trotzdem sinnvoll - doch regionale Interessen dürfen nicht unter die Räder kommen.

Es ist absurd: Die grenzenlose Freiheit des Deutschlandtickets endet, so bald man als Reisender mit einem Fahrrad in den Zug einsteigt. Der Verkehrsverbund Mittelsachsen bietet zwar eine Zusatzoption zur Fahrradmitnahme, doch die reicht nur bis zur Tarifgrenze. Wer also von Chemnitz nach Dresden will, muss jedes Mal zusätzlich für 7 Euro ein...
