„Wir schaffen das.“ Irgendwie, irgendwas. Merkels Satz hat lange versteckte Konflikte offen ausbrechen lassen

Angela Merkels Entscheidung, die Grenzen trotz des Flüchtlingsstroms nicht zu schließen, legte einen Jahrzehnte alten Selbstbetrug offen. Deutschland hat sich nie ehrlich gemacht in der Frage der Zuwanderung. Ein Kommentar von Torsten Kleditzsch

Das Wochenende in München war schön und lange geplant. September, die Sonne schien, tausende Flüchtlinge am Bahnhof, Einheimische halfen, die Menschen auf der Straße entspannt. Ums Herz wurde es warm. In diesem Moment konnte man glauben: Wir schaffen das. Ganz, wie es Angela Merkel versprochen, manche würden sagen - angedroht hatte.