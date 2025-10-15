2500 Liter frisch gepresster Apfelsaft: Andrang beim Gahlenzer Apfelfest

Du trinkst, was du bringst: Ein Langhennersdorfer Moster hatte beim Treff im Oederaner Ortsteil Gahlenz gut zu tun.

Apfelpresse, Selbstgebackenes von den Landfrauen, Straßen-Flohmarkt: Eine Initiative um Landwirt Andreas Wolf samt Freunden und Ortsvorsteher Thomas Scheumann hat das 11. Apfelfest an der Fest- und Lagerhalle in Gahlenz organisiert. Im Angebot: Einkellerungskartoffeln und Äpfel. Die mobile Saftpresse des Langhennersdorfer Unternehmens „Gedeih... Apfelpresse, Selbstgebackenes von den Landfrauen, Straßen-Flohmarkt: Eine Initiative um Landwirt Andreas Wolf samt Freunden und Ortsvorsteher Thomas Scheumann hat das 11. Apfelfest an der Fest- und Lagerhalle in Gahlenz organisiert. Im Angebot: Einkellerungskartoffeln und Äpfel. Die mobile Saftpresse des Langhennersdorfer Unternehmens „Gedeih...