Bild: Christof Heyden
Bild: Christof Heyden
Flöha
2500 Liter frisch gepresster Apfelsaft: Andrang beim Gahlenzer Apfelfest
Von Christof Heyden
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Du trinkst, was du bringst: Ein Langhennersdorfer Moster hatte beim Treff im Oederaner Ortsteil Gahlenz gut zu tun.

Apfelpresse, Selbstgebackenes von den Landfrauen, Straßen-Flohmarkt: Eine Initiative um Landwirt Andreas Wolf samt Freunden und Ortsvorsteher Thomas Scheumann hat das 11. Apfelfest an der Fest- und Lagerhalle in Gahlenz organisiert. Im Angebot: Einkellerungskartoffeln und Äpfel. Die mobile Saftpresse des Langhennersdorfer Unternehmens „Gedeih...
